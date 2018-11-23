لبحث مصير الاتفاق النووي.. وزيرا الخارجية الإيراني والياباني يجتمعون في روما

بحث وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، مع نظيره الياباني تارو كونو، الجمعة، مصير الاتفاق النووي.

جاء ذلك في غداء عمل جمعهما، بدعوة من الوزير الياباني، على هامش مشاركتهما في منتدى "الحوارات المتوسطية"، بالعاصمة الإيطالية روما.

وأفادت وكالة "إرنا" الإيرانية، أن الجانبين بحثا العلاقات الثنائية وملفات إقليمية ودولية، وبينها سوريا واليمن وكوريا الشمالية، دون تفاصيل إضافية.

والخميس، أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية استمرار التزام طهران بالاتفاق النووي، الذي توصلت إليه مع الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن، وألمانيا، في 2015.

وفي مايو/أيار الماضي، أعلنت واشنطن الانسحاب من الاتفاق، وإعادة فرض عقوبات اقتصادية على إيران.