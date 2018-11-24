البوسنة والهرسك: نشكر تركيا وشعبها لتقديمها مئات المشاريع الهامة لنا

قال رئيس مجلس الوزراء في البوسنة والهرسك، دينيس زفيزديتش، إن تركيا قدمت لبلاده المئات من المشاريع ذات الأهمية الكبيرة.

جاء ذلك في كلمة، السبت، خلال افتتاح سكن "الاتحاد الإسلامي" للطلاب ومركز للإنشاء والعقار، أنشأتهما المديرية العامة للأوقاف التركية، في سراييفو، بمشاركة وزير الثقافة والسياحة التركي محمد نوري أرصوي، ومدير عام الأوقاف التركية عدنان أرتم.

وعبّر زفيزديتش عن سعادته حيال تنفيذ المشاريع في مجال التعليم، متعهدا بمواصلة الجهود الرامية إلى ضمان تقديم التعليم النوعي للشباب في البوسنة والهرسك.

وأشار إلى رغبتهم في تنشئة أجيال تعلم التاريخ جيدًا، لافتا إلى أن السكن الذي افتتح اليوم يتمتع بأهمية في هذا الإطار.

بدوره، تمنّى رئيس العلماء في الاتحاد الإسلامي البوسني، حسين كفازوفيتش، مستقبلا مليئا بالعلم للشباب.

وأعرب عن شكره لتركيا وشعبها الصديق ورئيسها رجب طيب أردوغان، حيال دعمهم للمشاريع في البوسنة والهرسك ولعملية انضمام البلاد إلى الاتحاد الأوروبي.

وأكّد كفازوفيتش أن تركيا تقدم دعما مهما جدا من أجل حماية الأوقاف والآثار العثمانية التي تجب حمايتها في البوسنة والهرسك.