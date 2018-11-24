3 بلاغات كاذبة في ليلة واحدة عن عبوات ناسفة في موسكو

أعلنت وسائل إعلام روسية، السبت، أن أجهزة الأمن في موسكو سجلت الليلة الماضية 3 بلاغات كاذبة بوجود عبوات ناسفة في أماكن عامة وحساسة، ما اضطر الأجهزة المعنية إلى تفتيش المواقع المستهدفة.

وذكرت قناة "روسيا اليوم" أن الشرطة تلقت أول إشارة الساعة 18:00 مساء الجمعة بالتوقيت المحلي (15:00 ت.غ)، إذ أفاد مجهول باحتمال وقوع انفجار في مسرح "بولشوي" وسط موسكو.

وفي الساعة 01:00 (22:00 ت.غ)، تم إجلاء نزلاء وعمال فندق "مولوديوجني" شمالي العاصمة، بعد اتصالات حذرت من تفجيره.

كما تلقت الشرطة رسالة بوجود قنبلة في محطة "كييفسكي" للقطارات، ما اضطر الأمن إلى إجلاء الركاب والعمال من مبنى المحطة وتفتيشها.

ولم تتأكد المعلومات حول وجود عبوات ناسفة في هذه الأماكن، كما لم يعثر أفراد وزارة الطوارئ على أي عبوات مشبوهة أو متفجرات، حسب الاعلام المحلي.