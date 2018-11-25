الشرطة الفرنسية توقف مئة شخص على ذمة التحقيق من محتجي "السترات الصفراء"

أعلنت مديرية شرطة باريس أن 103 أشخاص اعتقلوا أثناء تظاهرة "السترات الصفراء" التي تخللتها أعمال عنف، السبت في جادة الشانزيليزيه في باريس، مشيرة إلى أن 101 شخص من هؤلاء أوقفوا على ذمة التحقيق.

وشهد اليوم الكبير الثاني لاحتجاجات "السترات الصفراء" السبت في جادة الشانزيليزيه التي كانت السلطات أعلنت منع التجمع في قسم منها، صدامات حتى وقت مبكر من المساء.

وخلال الاشتباكات بين المحتجيّن وقوات الأمن، رشق المتظاهرون عناصر الشرطة بمقذوفات مختلفة وتحصّنوا خلف متاريس بنوها بما تيسّر لهم، في حين ردّ عليهم عناصر الدرك وشرطة مكافحة الشغب بقنابل الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه.

وتدخّل عناصر الإطفاء لإخماد حرائق أشعلها المتظاهرون في المتاريس التي أقاموها والتي تسبّبت بأعمدة كثيفة من الدخان الأسود اختلطت بالدخان الناجم عن القنابل المسيلة للدموع.

وقالت مديرية الشرطة إن الصدامات أسفرت عن 24 جريحاً بينهم خمسة من قوات الأمن.

وصرح وزير الداخلية الفرنسي كريستوف كاستانيه السبت أنه في باريس "الأضرار قليلة، وهي مادية، وهذا المهمّ". ونسب أعمال العنف إلى "مشاغبين" من "اليمين المتطرف" لبّوا دعوة زعيمة اليمين الفرنسي مارين لوبان.​