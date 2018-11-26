حلف الناتو يعقد اجتماعاً طارئاً لبحث التطورات ببحر آزوف

أعلن حلف شمال الأطلسي "ناتو"، عقد اجتماع طارئ، الإثنين، للجنة الناتو – أوكرانيا، لبحث التطورات في مضيق كيرتش، ببحر آزوف.

جاء ذلك في بيان صادرعن الناتو عقب مكالمة هاتفية جرت بين أمين عام الحلف ينس ستولتنبرغ، والرئيس الأوكراني بيترو بوروشينكو.

وأشار البيان، إلى أن ستولتنبرغ وبروشينكو، بحثا خلال المكالمة التطورات في مضيق كيرتش ببحر آزوف.

ولفت إلى أن أمين عام الناتو، أكد دعم الحلف بشكل قوي لوحدة الأراضي الأوكرانية، وسيادتها وحرية الملاحة في مياهها الإقليمية.

وأضاف البيان، أنه بطلب من بورشينكو، سيتم عقد اجتماع طارئ للجنة الناتو – أوكرانيا، الإثنين، لبحث التطورات الأخيرة، حيث من المزمع عقد الاجتماع على مستوى السفراء في مقر الناتو (ببروكسل).

وفي وقت سابق الاثنين، أقرت روسيا بإطلاق قواتها النار على سفن حربية أوكرانية في بحر آزوف، من أجل وقفها.

وأفاد بيان صادر عن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، الاثنين، أن سفنا حربية أوكرانية حاولت انتهاك الحدود الروسية في ساعات المساء، الأمر الذي تطلب تدخل الأسطول البحري، وسفن تابعة للأمن الفيدرالي.

من جهة أخرى شهدت العاصمة الأوكرانية كييف، مظاهرة أمام مبنى السفارة الروسية، تنديدا بالهجوم الذي تعرضت له السفن الحربية الأوكرانية، حيث أحرق المتظاهرون إطارات سيارات ووضعوا مجسمات سفن أمام السفارة.

و في وقت سابق، قالت قيادة القوات البحرية الأوكرانية، إن قاربا أمنيا تابعا لجهاز الأمن الفيدرالي الروسي، أطلق النار على سفن حربية أوكرانية عند مضيق كيرتش في بحر آزوف، ما أسفر عن إصابة 6 جنود، وأن قوات خاصة روسية احتجزت هذه السفن.

وفي مايو/أيار الماضي، قامت روسيا بتدشين جسر يربط شبه جزيرة القرم بروسيا من شأنه أن يسمح لموسكو بالحد من العزلة الجغرافية والاقتصادية للقرم التي ضمتها موسكو في مارس/آذار 2014.