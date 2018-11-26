كييف: عدوان روسيا الأخير يظهر ضلوع قواتها النظامية في النزاع الأوكراني

اتهم الرئيس الأوكراني بترو بوروشنكو، اليوم الاثنين، روسيا برفع النزاع مع كييف إلى مستوى جديد بعد أن احتجزت ثلاث سفن أوكرانية قرب منطقة القرم الأحد.

وصرح بوروشنكو في كلمة متلفزة للشعب "بعد الهجوم على السفن العسكرية الأوكرانية، دخلت روسيا مرحلة جديدة من العدوان".

وأضاف أن الحادث أظهر "المشاركة المتغطرسة والعلنية للوحدات النظامية من الجيش الروسي" في النزاع مع أوكرانيا.

وقال إن ذلك "يغير الوضع" لأن روسيا نفت في السابق ضلوع قواتها النظامية في النزاع في أوكرانيا.

وجاءت كلمة بوروشنكو قبل التصويت في البرلمان على طلبه فرض الأحكام العرفية في البلاد.

وقال: "علينا أن نعزز دفاعنا فورا لكي نكون قادرين على الرد بسرعة في حال حدوث غزو".

وأشار إلى أنه سيطلب من البرلمان فرض الأحكام العرفية لمدة 30 يوما بعد أن قال في البداية أنه يرغب في فرضها 60 يوماً.

وقال بوروشنكو أنه خفض المدة "حتى لا تتعارض ليوم واحد مع بداية الحملة الانتخابية" العام المقبل.

واتهم الناقدون بوروشنكو بالرغبة في فرض الأحكام العرفية لتأخير الانتخابات الرئاسية المتوقع إجراؤها في آذار/مارس المقبل.