بريطانيا ترفض طلب تركيا تسليمها إرهابيا من "غولن"

رفضت محكمة بريطانية، الأربعاء، طلب تركيا تسليمها المطلوب "حمدي أقين إيبك" بتهمة توليه مهمة إدارية في منظمة "فتح الله غولن" الإرهابية.

وقررت محكمة وستمنستر الجزائية بالعاصمة لندن، رفض طلب تركيا على أن يتم الطعن بالقرار خلال فترة أقصاها 14 يوما.

وكانت المحكمة ذاتها أطلقت سراح أقين إيبك، في يوليو/تموز الماضي، بعد توقيفه عدة أيام، بكفالة مالية قدرها 50 ألف جنيه إسترليني (نحو 67 ألف دولار).

وحمدي أقين إيبك هو رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات "كوزا – إيبك" الإعلامية المرتبطة بمنظمة "غولن" الإرهابية.

وهرب "إيبك" من تركيا إلى بريطانيا يوم 30 أغسطس/آب 2015 قبل يومين من عملية مداهمة أجرتها السلطات التركية على المجموعة، بتهمة تنفيذه مهمة إدارية في المنظمة الإرهابية والترويج لها وتمويل الإرهاب.

ومنتصف يوليو/تموز 2016، شهدت تركيا محاولة انقلاب فاشلة نفذتها عناصر محدودة من الجيش، تتبع لمنظمة "غولن"، حاولوا خلالها السيطرة على مفاصل الدولة، ومؤسساتها الأمنية والإعلامية.‎

يذكر أن عناصر تنظيم "غولن" سعوا على مدى أعوام طويلة إلى التغلغل في أجهزة الدولة، لا سيما في الشرطة والقضاء والجيش والمؤسسات التعليمية، بهدف السيطرة على مفاصل الدولة، الأمر الذي برز بشكل واضح من خلال المحاولة الانقلابية الفاشلة.