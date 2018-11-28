روسيا ستنشر منظومة دفاع جوي أس-400 جديدة في القرم

أعلن الجيش الروسي أنه سينشر "في المستقبل القريب" منظومة جديدة لصواريخ أرض-جو أس-400 في القرم، شبه الجزيرة الأوكرانية التي ضمتها روسيا في 2014 وحيث تتصاعد حدة التوتر منذ الأحد.



وقال الكولونيل فاديم استافييف المتحدث باسم المنطقة العسكرية الروسية الجنوبية كما نقلت عنه وكالة انترفاكس الأربعاء "في المستقبل القريب، سيتم نصب نظام الدفاع الجوي في موقع قتالي لحماية المجال الجوي للاتحاد الروسي".

وبحسب وكالة ريا نوفوستي ستنصب المنظومة قبل نهاية السنة، لتنضم إلى الأنظمة الثلاثة إس-400 الموضوعة قيد الخدمة أساسا في القرم.

والأحد وقع حادث بين خفر السواحل الروسي وثلاث سفن تابعة للبحرية الاوكرانية حاولت دخول بحر آزوف عبر مضيق كيرتش الخاضع لسيطرة روسيا، ما أدى الى احتجاز السفن الثلاث قبالة القرم مع أفراد الطواقم البالغ عددهم 24 بحارا بينهم ثلاثة جرحى.

وههذه هي أول مواجهة مسلحة بين أوكرانيا وروسيا منذ ضم شبه جزيرة القرم في آذار/مارس 2014.

وكان مصدر في أجهزة الأمن الروسية أعلن في أيلول/سبتمبر لوكالة ريا نوفوستي أن نظاما رابعا من أنظمة إس-400 سينشر في القرم قرب دجانكوي المدينة الصغيرة الواقعة قرب "الحدود" مع أوكرانيا.

ونظام إس-400 البالغ مداه نظريا 400 كلم هو الأحدث بين أنظمة الدفاع الجوي والأنظمة المضادة للصواريخ، الروسية ويعتبر فخر صناعتها العسكرية.