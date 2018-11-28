سلوفينيا تعين امرأة على رأس القوات المسلحة

عينت الحكومة السلوفينية امرأة على رأس القوات المسلحة السلوفينية، رئيسة لأركان الجيوش الثلاثاء، وهي الحالة الوحيدة في حلف شمال الأطلسي.



وجاء في بيان للحكومة "تم اقتراح تعيين الجنرال ألينكا أرمنك في ضوء خبرتها كقائدة وحدات الجيش السلوفيني ومساهمتها في إنشاء جيش محترف وتدريبها المدني والعسكري".

والجنرال أرمنك (55 عاما) ستكون المرأة الوحيدة بين رؤساء الأركان الحاليين للدول الـ29 أعضاء الحلف.

وقال الرئيس السلوفيني بوروت باهور إنه يتوقع من المسؤولة الجديدة أن تحسن أوضاع المؤسسة العسكرية بعد نتائج سيئة تعود أساسا إلى قلة الوسائل المخصصة لمجال الدفاع.

وأقيل سلف ارمنك في شباط/فبراير بعد فشل إحدى وحداته في إمتحانات الجدارة في الحلف. واعتبرت الوحدة أولا "غير مؤهلة للقتال" ثم نجحت في إمتحان إستدراكي.

وسلوفينيا هي الدولة الأولى من يوغوسلافيا السابقة التي انضمت إلى الحلف في 2004 بعدد سكان يبلغ مليوني نسمة بينهم 6770 عسكريا. وخفضت موازنتها الدفاعية لتصبح 1% من إجمالي الناتج الداخلي في إطار خطة لخفض النفقات العامة تقررت بعد الآزمة الخطيرة التي شهدتها البلاد في 2012-2013.

وتعهدت الحكومة تأمين وسائل إضافية للجيش على ان تخصص للمؤسسة العسكرية 1,14% من إجمالي الناتج الداخلي في 2024. والحصة المخصصة للدفاع كانت حتى 2010 تمثل 1,6% من الثروة الوطنية.