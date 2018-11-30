الشرطة الألمانية تحقق في سبب تعطل طائرة المستشارة أنجيلا ميركل

صرح متحدث باسم القوات الجوية الألمانية أنّ "عطلا إلكترونيا" كان السبب في الهبوط الاضطراري لطائرة المستشارة أنجيلا ميركل التي كانت في طريقها إلى قمة مجموعة العشرين في الأرجنتين.

وقال المتحدث إن "صندوق التوزيع الإلكتروني هو السبب"، حسبما نقل موقع "يورو نيوز" الأوروبي.

وفي وقت سابق اليوم، نقلت صحيفة "رانشه بوست" الألمانية،عن مصادر أمنية إنّ "محققين يبحثون ما إذا كان هناك أي سبب جنائي وراء تعطل طائرة المستشارة".

بدوره، أعلن مكتب المستشارة الألمانية أن ميركل في طريقها للأرجنتين بعدما توجهت وعدد أقل من الوفد المرافق لها إلى العاصمة الإسبانية مدريد ومن هناك سيستقلون طائرة تجارية إلى العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس.

ومساء أمس، هبطت طائرة المستشارة الألمانية من طراز "إيرباص إيه 340" اضطراريا في مدينة كولونيا شمال غربي البلاد، بسبب عطل فني.

وقالت مجلة "دير شبيغل" إن نظام الاتصالات على الطائرة تعطل بالكامل الأمر الذي أجبر الطاقم على الهبوط باستخدام هاتف متصل بالقمر صناعي على متن الطائرة.

وقد وصفت ميركل الواقعة بأنها "عطل خطير".

يشار أن العطل الفني وانتظار المستشارة الألمانية استقلال طائرة أخرى صباح اليوم، سيؤديان إلى غياب "ميركل" عن افتتاح قمة مجموعة العشرين.

ولم ترسل الحكومة الألمانية طائرة بديلة إلى ميركل مساء أمس، لعدم توفر طائرة حكومية حينئذ يمكنها التوجه إلى الأرجنتين، وفق ما تناقلته وسائل إعلام محلية.