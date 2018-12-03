هولندي يطالب بتصغير عمره 20 سنة والمحكمة ترفض

رفضت محكمة هولندية اليوم الاثنين الدعوى التي رفعها المواطن إيميل راتلباند لتصغير عمره 20 عاماً.

وكان راتلباند قد رفع دعوى قضائية الشهر الماضي يطالب فيها بتغيير تاريخ ميلاده من 11 مارس/ آذار 1949 إلى 11 مارس 1969 بحجة أنه يشعر بالتمييز ضده بسبب سنه.

وقضت المحكمة برد الدعوى ، بسبب عدم وجود آلية قانونية تسمح للشخص بتغيير تاريخ ميلاده.

وكان راتيلبان قد قال في تصريحات صحفية "يمكنك أن تغير اسمك وجنسك، فلماذا لا يُسمح لك بأن تغير سنك؟".

وقال راتيلباند لصحيفة "دي تيليغراف" الهولندية "يمكنك أن تغير اسمك وجنسك، فلماذا لا يُسمح لك بأن تغير سنك؟".

وأضاف راتيلباند إنه يشعر بالتمييز ضده بسبب عمره، مشيرا إلى أن ذلك يؤثر على فرص حصوله على وظيفة جديدة وعلى معدل نجاحه في مواعدة النساء عبر تطبيق "تيندر" للتعارف.

وقال "عندما أكون في التاسعة والستين من عمري، تكون فرصي محدودة، لكن إذا كنت في التاسعة والأربعين من العمر فيمكنني شراء منزل جديد وقيادة سيارة مختلفة، وستتاح أمامي المزيد من فرص العمل".

وأضاف "عندما استخدم تطبيق تيندر وأقول إن عمري 69 عاما، لا أحصل على أي رد. لكن عندما أصبح في التاسعة والأربعين من العمر، وفي ضوء ملامح وجهي التي تعطي انطباعا بأنني أصغر في السن، فسأكون في وضع جيد".

وأشار راتيلباند إلى أن الأطباء قد أخبروه بأن حالته الصحية هي لشخص في الخامسة والأربعين من العمر، ووصف نفسه بأنه "إله الشباب".