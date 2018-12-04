الحكومة الفرنسية قد توافق على بعض مطالب السترات الصفراء

قالت مصادر فرنسية، الثلاثاء، إن الحكومة في سبيلها إلى تعليق العمل بضريبة الكربون على المحروقات، التي أثارت موجة الاحتجاجات العارمة في عموم البلاد.

ولم تشر المصادر التي نقلت عنها وكالة الأنباء الفرنسية، إلى أية تفاصيل بشأن موعد الإعلان، أو مدة تعليق العمل بتطبيق الضريبة، الذي تسبب إعلان تطبيقه مطلع 2019، في أعمال عنف راح ضحيتها 4 أشخاص واعتقال وإصابة المئات.

لكنها ذكرت أن اجتماعا عقد مساء الاثنين، بحضور رئيس الوزراء إدوارد فيليب، وعدد من الوزراء في قصر الإليزيه، حول المبادرة بتهدئة الشارع.

ودعا سياسيون من المعارضة والغالبية الرئاسية الحكومة إلى تأجيل الزيادة في الضرائب المفروضة على الوقود، المقررة مطلع العام المقبل، وهو المطلب الرئيس للمتظاهرين.

وتعد احتجاجات "السترات الصفراء" التي عمت مدنا مختلفة في البلاد وسجلت أعمال تخريب ونهب، أكبر أزمة محلية تواجه الرئيس إيمانويل ماكرون منذ توليه رئاسة البلاد.

يشار أن ماكرون اعتبر المشاركين في احتجاجات باريس، السبت الماضي، "مجموعة غوغاء لا علاقة لهم بالتعبير السلمي عن مطلب مشروع".

وضريبة الكربون من الرسوم التي تعتمدها عديد الدول حول العالم بهدف خفض اعتماد المستهلكين على الوقود، والتحول نحو الاقتصاد الأخضر، عبر فرض أو زيادة ضرائب المحروقات.