الرئاسة الروسية: بوتين وأردوغان وميركل اتفقوا على عقد قمة جديدة حول سوريا

أعلن يوري أوشاكوف، مساعد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن الأخير، ونظيره التركي رجب طيب أردوغان، والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، اتفقوا على عقد قمة رباعية حول سوريا بمشاركة الرئيس الفرنسي أيضاً، في حال دعت الحاجة إلى ذلك.

وفي تصريح صحفي، الثلاثاء، قال أوشاكوف: "اتفقنا مع أردوغان وميركل حول عقد لقاء جديد بمشاركة بوتين وماكرون (الرئيس الفرنسي)، في حال دعت الحاجة".

وأشار إلى أنه لا تفاصيل حتى الآن عن مكان أو موعد القمة، التي ستكون، في حال عقدت؛ الثانية من نوعها.

واحتضنت إسطنبول في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي اجتماعًا لقادة الدول الأربعة حول محافظة إدلب السورية (شمال).