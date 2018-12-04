بعد تهديد واشنطن بالانسحاب.. الناتو يحمل روسيا مسؤولية إنقاذ معاهدة خفض الأسلحة النووية

أعلن حلف شمال الاطلسي الثلاثاء أن روسيا هي المسؤولة الآن عن إنقاذ معاهدة خفض الأسلحة النووية المتوسطة التي هددت الولايات المتحدة بالانسحاب منها، متهمة موسكو بانتهاك المعاهدة التي أبرمت إبان الحرب الباردة.





وقال وزراء خارجية دول الحلف ال29 في بيان مشترك بعد محادثات في بروكسل "ندعو روسيا إلى العودة السريعة إلى الالتزام الكامل الذي يمكن التحقق منه (بالمعاهدة). والأمر يعود الآن لروسيا للحفاظ على معاهدة خفض الأسلحة النووية المتوسطة".





وتقول القوى الغربية أن نظام الصواريخ الروسية الذي تم تطويره ونشره خلال السنوات الخميس الأخيرة ينتهك هذه المعاهدة التي ابرمت عام 1987.