إيرلندا تطرح مشروع قرار مضاد للمشروع الأمريكي بشأن حماس

تقدمت إيرلندا وبوليفيا، الخميس، بمشروع قرار إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة، مضاد لآخر أمريكي يدين حركة "حماس" الفلسطينية ويطالبها بـ"نبذ العنف".

وتم توزيع مشروع القرار الإيرندي البوليفي على صحفيين في مقر الأمم المتحدة بنيويورك، ويتضمن تعديلات على مشروع القرار الأمريكي، الذي تقرر سابقًا التصويت عليه في وقت لاحق الخميس.

وأفاد مراسل الأناضول بأن الجلسة ذاتها ستشهد التصويت على مشروع القرار الأيرندي البوليفي، ويحمل اسم "سلام عادل ودائم وشامل في الشرق الأوسط"، ويدعو إلى تحقيق حل للقضية الفلسطينية استنادًا إلى القرارات ذات الصلة، بما فيها قرار مجلس الأمن 2334، الذي يدين الاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية والقدس الشرقية.