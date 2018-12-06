بعد اعتراف بطريركية القسطنطينية بها.. انعقاد مجمع الكنيسة الأرثوذكسية الأوكرانية

ينعقد مجمّع توحيد الكنائس الأرثوذكسية الأوكرانية في 15 كانون الأول/ديسمبر الجاري، وفق ما أعلن الرئيس الأوكراني بترو بوروشنكو الأربعاء، وذلك بعد اعتراف بطريركية القسطنطينية بكنيسة مستقلّة في أوكرانيا الأمر الذي أثار غضب موسكو.

وقال بوروشنكو خلال منتدى في كييف "يسرّني أن أعلن موعد المجمع الذي من المفترض أن يعلن تأسيس الكنيسة الأرثوذكسية الأوكرانية المستقلة".

وأضاف أنّ "المجمع سيقرّ شرعة كنيستنا الجديدة وسينتخب بطريركنا".

وأوضح الرئيس الأوكراني أنّ المجمع المسكوني سيعقد في كاتدرائية آيا صوفيا الأرثوذكسية في كييف والتي "كانت طوال عقود مركز الحياة الدينية في أوكرانيا".

وسيتيح هذا المجمع لبطريركية القسطنطينية تأسيس كنيسة جديدة في أوكرانيا بعد قرارها الاعتراف بكنيسة أوكرانية مستقلة عن وصاية موسكو مهيةً 332 عامًا من الوصاية الدينيّة الروسيّة.

ورفض بطريرك موسكو وعموم روسيا الاعتراف بهذا القرار، مندّداً ببطريركية القسطنطينية التي وصفها بأنها "انشقاقيّة".

وردّت الكنيسة الروسية، التي تضمّ أكبر عدد من المؤمنين في العالم الأرثوذكسي بغضب وقررت قطع جميع علاقاتها مع القسطنطينية، أقدم البطريركيات الارثوذكسية.

هذا والصراع بين روسيا وأوكرانيا قديم جداً، إذ أسس روسيا السلاف الشرقيون وأوكرانيا الخزر. وكانا في صراع دائماً للسيطرة على الآخر ثقافياً وسياسياً.