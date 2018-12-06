بلجيكا في طريقها للمصادقة على ميثاق الأمم المتحدة للهجرة

صادق البرلمان الفدرالي البلجيكي، مساء الأربعاء، على ميثاق الأمم المتحدة للهجرة.

وقد تم تمرير المقترح بأغلبية الأصوات، رغم إعلان التحالف الفلامنكي الجديد، وهو أكبر شريك بالائتلاف الحكومي، عدم دعمه له.

ومن المنتظر الآن أن يوقع رئيس الوزراء البلجيكي، شارل ميشيل، على الوثيقة المذكورة خلال مشاركته بالمؤتمر الحكومي الدولي لاعتماد الميثاق، في مدينة مراكش المغربية، خلال الفترة من 10 إلى 11 ديسمبر/كانون الأول الجاري.

وكان التحالف الفلامنكي الجديد اليميني المتطرف، قد أعلن من قبل معارضته لتوقيع الميثاق المذكور، مهددًا بإمكانية الخروج من الائتلاف الحكومي حال التوقيع عليه.

ومن ثم فإن الخطوة القادمة التي سيتخذها هذا التحالف، ستكون مصيرية بالنسبة للحكومة البلجيكية التي باتت على حافة الانهيار.

ومن المنتظر أن يتم التوقيع على ميثاق الأمم المتحدة للهجرة في الجمعية العام للمنظمة يوم 19 ديسمبر الجاري.

وقد أعلنت دول عدة أنها لن تصادق على الميثاق غير الملزم، والذي يهدف لتنظيم الهجرة.