إيطاليا.. 6 قتلى بتدافع في ملهى ليلي

لقي ستة أشخاص مصرعهم وجُرح 35 آخرون، ليلة السبت، جراء حادث تدافع في ملهى ليلي بوسط إيطاليا.

ونقلت وكالة الأنباء الإيطالية الرسمية (أنسا)، عن قائد الشرطة في مدينة أناكونا، على ساحل البحر الأدرياتيكي، إن "الحادث وقع عندما تدافع رواد الملهى على أبواب الخروج بعد قيام شخص برش غاز مسيل للدموع يشبه رذاذ الفلفل".

وأضاف أن هناك 12 شخصا من بين المصابين في حالة خطيرة.

وأفادت تقارير محلية بأن نحو ألف شخص كانوا داخل الملهى وقت وقوع الحادث.

ودفعت السلطات بعشرات من سيارات الإسعاف وسط تواجد مكثف للشرطة في موقع الحادث.

ولم يتم الكشف عن هوية الشخص الذي قام برش المادة أو دوافعه حتى الساعة 07:00 ت.غ، فيما أعلنت السلطات أنها تحقق في الملابسات.