الشرطة الفرنسية تعتقل 700 طالب ثانوي في عموم فرنسا

اعتقلت الشرطة الفرنسية أكثر من 700 طالب ثانوي، الخميس، فيما تستمر التعبئة الطلابية احتجاجاً على تعديلات في قانون امتحانات الشهادة الثانوية، وفق ما أوردت وكالة الصحافة الفرنسية.

ونقلت الوكالة عن مصدر في وزارة الداخلية الفرنسي قوله إن حوالي 280 مؤسسة تعليمية قد تأثرت بالاضطرابات، وقد تعرض بعضها للحريق فيما أغلقت مداخل 45 ثانوية.

لكن المشهد الذي طغى كان اعتقال 146 طالب ثانوية، في شمال باريس حيث أوقفتهم عناصر الشرطة ووجوههم على الجدار وبعضهم مطروحاً أرضاً وأيديهم مكبلة، ما أثار موجة كبيرة من الاستهجان في البلاد.

وكان الطلاب قد أقدموا على حرق سيارتين أمام ثانوية سان أكسبري في المنطقة، كما تعرضت أجزاء من الثانوية للحريق، مما استدعى إغلاقها لحين ترميمها الذي قدرت تكلفته بحوالي مليون يورو.