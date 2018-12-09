عضو فرنسي في جماعة إرهابية يسارية متطرفة يعرب عن دعمه للسترات الصفراء

ظهر عضو فرنسي في الجماعة الإرهابية الشيوعية التركية/الماركسية اللينينية (TKP / ML)، المعروفة بصلاتها مع إرهابيي تنظيم بي كا كا، وعبر عن دعمه لاحتجاجات "السترات الصفراء" في فرنسا في شريط فيديو بث على وسائل الإعلام الاجتماعية يوم السبت.

وقد ظهر في الفيديو ثلاثة رجال ملثمون ويحملون أسلحة وأعلام منظمة TKP / ML في أيديهم وهم يشيدون بالمظاهرات ضد الرئيس إيمانويل ماكرون.

وبدأ المتظاهرون في إغلاق الطرق بسبب زيادة الضرائب على الوقود في 17 نوفمبر / تشرين الثاني ، لكن قائمة مطالبهم ازدادت منذ ذلك الحين ، حيث طالب الكثيرون باستقالة ماكرون ، الذي يتهمونه بتفضيل الأغنياء.

واعتُقل مئات الفرنسيين في الوقت الذي توافدت فيه حشود من المتظاهرين ذوي السترات الصفراء على شوارع فرنسا.

يذكر أن التنظيم المذكور ليس لديه قادة معروفون أو واضحون للإعلام، وقد اجتذبت الاحتجاجات السابقة المتطرفين الذين ألقوا على الشرطة زجاجات حارقة.

وقد قتل أربعة أشخاص منذ بدء الاضطرابات في 17 نوفمبر. وتم إلغاء أسواق عيد الميلاد ومباريات كرة القدم وأحداث أخرى بفعل الاحتجاجات.

فيما بدت أجزاء من باريس وكأنها تستعد لإعصار، مع لوحات على النوافذ تغطي زخارف عيد الميلاد. بينما قامت الشرطة بإزالة أي مواد من الشوارع يمكن استخدامها كأسلحة ، خاصة في مواقع البناء في المناطق شديدة الخطورة.

كما قام المتظاهرون بإغلاق الطرق وأماكن أخرى في فرنسا. وقد ظهرت حركات فرعية في دول أخرى على إثر تلك التي خرجت في فرنسا، حيث نظمت احتجاجات بالسترات الصفراء يوم السبت في بلجيكا وهولندا.

في وقت سابق من هذا العام ، تدهورت العلاقات بين أنقرة وباريس بعد أن اجتمعت ماكرون مع ممثلي تنظيم "ي ب ج"، وعرض دعمه عليهم.

وتعتبر تركيا (ي ب ج) جماعة إرهابية بسبب صلاتها بتنظيم بي كا كا الإرهابي.

وانتقد الرئيس رجب طيب أردوغان نظيره الفرنسي لعقده اجتماعا مع تلك المنظمة، محذرا ماكرون من مخاطر التعاون مع الجماعات الإرهابية.