الكرملين: اتهامنا بالضلوع في احتجاجات "السترات الصفراء" تشهير

نفى الكرملين الإثنين أي دور له في حركة "السترات الصفراء" وأكد أن أي تلميح إلى دور اضطلعت به روسيا في الاحتجاجات، خصوصا عبر الإنترنت، سيكون "تشهيرا".

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف للصحافيين "لم نتدخل ولن نتدخل في الشؤون الداخلية لأي بلد، بما في ذلك فرنسا"، واصفا الاحداث بأنها "قضية داخلية تتعلق حصرا بفرنسا".

وأضاف "نحترم سيادة فرنسا ونحن ممتنون عندما ترد علينا فرنسا بالمثل على هذا الصعيد. وأي ادعاء حول مشاركة محتملة لروسيا ليس سوى تشهير".

وكان يرد على سؤال حول عمليات التحقق التي بدأتها فرنسا بعد ازدياد الحسابات المزيفة الرامية الى توسيع احتجاجات "السترات الصفراء" على شبكات التواصل الاجتماعي.

وذكرت صحيفة "التايمز" البريطانية ان مئات من هذه الحسابات المزيفة تغذيها روسيا على ما يبدو.

واضافت الصحيفة نقلا عن تحليلات لشركة نيو نوليدج للأمن المعلوماتي، ان حوالى 200 حساب تويتر تبث صوراً وأشرطة فيديو لعناصر مفترضين من "السترات الصفراء"، وقد أصابهم رصاص الشرطة بجروح خطيرة، فيما لا علاقة لهذه الصور بالتظاهرات التي تجرى في فرنسا منذ أسابيع.

وترى الأجهزة الفرنسية أن من المبكر التعليق على مزاعم التايمز.