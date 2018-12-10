ماكرون: شبكات التواصل الاجتماعي والبث التلفزيوني "سم الديمقراطية"

وصف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون شبكات التواصل الاجتماعي والبث التلفزيوني بالسم الذي يسمم الديمقراطية، بحسب صحيفة لو جورنال دي ديمانش الفرنسية.

ومن من المتوقع أن يوجه الرئيس الفرنسي خطابًا للشعب يتضمن قرارات تهدف إلى رفع القدرة الشرائية للفرنسيين محاولة لـ"امتصاص غضب الفرنسيين"، الذي بلغ حد المطالبة برحيله.

قال مسؤول في قصر الإليزيه، الأحد، إن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، سيجتمع مع مسؤولين فرنسيين، الإثنين؛ لبحث أزمة احتجاجات أصحاب "السترات الصفراء".

وتشهد فرنسا، منذ 17 نوفمبر/ تشرين ثانٍ الماضي، احتجاجات يرتدي المشاركون فيها "سترات صفراء"، وهي الأعنف في الدولة الأوروبية منذ سنوات.

وأضاف المسؤول الفرنسي، الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن الاجتماع يهدف إلى الاستماع إلى مقترحات المسؤولين في "الأوقات العصيبة التي تمر بها البلاد".

وأوضح أن الهدف هو حشد مسؤولين يمثلون القوى السياسية والاقتصادية والاجتماعية في فرنسا، في مسعىً لتهدئة الاحتجاجات.

ورغم تراجع السلطات الفرنسية عن ضرائب على الوقود، كان مقررًا فرضها في 2019، إلا أن ذلك لم يكن كافيًا لاحتواء غضب أصحاب "السترات الصفراء".