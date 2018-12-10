موسكو: الاتهامات الموجهة لنا بدعم احتجاجات فرنسا ليست سوى افتراءات

نفت موسكو الإدعاءات التي أفادت أن روسيا تدعم احتجاجات فرنسا.

وقال الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف، في تصريح للصحفيين، في موسكو الاثنين، إن الادعاءات بخصوص دعم روسيا للاحتجاجات بفرنسا، لا تعكس الحقيقة.

وأوضح "إن الاتهامات الموجهة ضد روسيا ليست سوى إفتراءات".

وأكد بيسكوف أنهم لم ولن يتدخلوا في الشؤون الداخلية لأي بلد، بما فيها فرنسا.

وتابع "نبدي احتراماً لسيادة فرنسا، ونبذل جهوداً من أجل تطوير علاقاتنا الثنائية".

وكانت تقارير إعلامية غربية قالت إن المخابرات الروسية دعمت أصحاب السترات الصفراء التي تقوم باحتجاجات في فرنسا، بينما فتحت السلطات الفرنسية تحقيقاً في مئات الحسابات الوهمية على وسائط التواصل الاجتماعي والتي تثير الريبة في موقفها من حركة الاحتجاجات.

وتشهد فرنسا، منذ 17 نوفمبر/ تشرين ثانٍ الماضي، احتجاجات يرتدي المشاركون فيها "سترات صفراء"، وهي الأعنف في الدولة الأوروبية منذ سنوات.