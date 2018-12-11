فرنسا.. قتيلان و3 جرحى في إطلاق نار وسط ستراسبورغ

قتل شخصان، وأصيب 3 على الأقل، الثلاثاء، جراء إطلاق نار في سوق لعيد الميلاد وسط مدينة ستراسبورغ شمال شرقي فرنسا.

ونقلت قناة "يورو نيوز" عن الشرطة تم إطلاق أعيرة نارية وسط ستراسبورغ، دون معرفة الدوافع.

وأشارت أن الحادث أسفر عن مقتل شخصين وإصابة 3 على الأقل.

وذكرت الشرطة أنها تشتبه في شخص واحد حتى الآن، مشيرة إلى أنه ما يزال طليقا.

وتجتذب سوق عيد الميلاد في ستراسبورغ ملايين السائحين سنويا، حسب "يورو نيوز".

وكان عمدة المدينة آلان فونتانيل، قال في تغريدة عبر "تويتر": "هناك إطلاق نار وسط ستراسبورغ".

وأضاف "ينبغي على الجميع البقاء في منازلهم وننتظر حتى تتضح الأمور".

كما نشرت وزارة الداخلية بيانا دعت فيه السكان المحليين إلى الابتعاد عن موقع الحادث.

وجاء في البيان: "ندعو السكان إلى الابتعاد عن موقع الحادث والبقاء في منازلهم، وسنوافيكم تباعا بالمعلومات، وندعكم إلى اتباع إرشادات السلطات".

وأفاد شهود عيان عبر وسائل التواصل الاجتماعي أن الشرطة أغلقت جزءا كبيرا من وسط المدينة عقب إطلاق النار.