مظاهرات في الدنمارك رفضاَ لسياسات الحكومة ضد اللاجئين والمهاجرين

شهدت العاصمة الدنماركية كوبنهاغن ومدينة آرهوس، الاثنين، مظاهرات احتجاجية حاشدة رافضة للقوانين الصارمة التي تستهدف اللاجئين والمهاجرين في البلاد.

وبحسب وكالة الأناضول، شارك آلاف المهاجرين والدنماركيين، في المظاهرة التي نظمتها بكوبنهاغن، 9 منظمات مجتمع مدني؛ بمناسبة الذكرى الـ70 لإقرار الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

وجاءت هذه المظاهرات بعد إعلان الحكومة الدنماركية، مؤخرًا، اعتزامها تجميع مهاجرين وطالبي لجوء في جزيرة "ليندهولم" غير المأهولة، البالغة مساحتها 7 هكتارات.

وأعرب المحتجون عن رفضهم الشديد للسياسات الصارمة التي تستخدمها الحكومة الدنماركية ضد الأجانب خلال السنوات الأخيرة.

ورفع المحتجون لافتات كتبوا عليها عبارات من قبيل: "لا للعنصرية"، "وحقوق الإنسان من أجل الجميع"، و"أوقفوا العنصرية"، و"أصوات مختلفة ضد العنصرية".

وتحدث بتلك المظاهرة عدد من الناشطين أكدوا جميعًا رفض سياسات الحكومة، مشددين على ضرورة تقديم أفضل الظروف للاجئين.