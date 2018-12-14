كوسوفو تعتزم تأسيس جيش نظامي

أقرّ برلمان كوسوفو، بثلاث مسودات قانون تتعلق بتحويل "قوة أمن كوسوفو" إلى جيش نظامي.

وصوّت أعضاء البرلمان على 3 مسودات قانون تتعلق بتحويل وزارة "قوة أمن كوسوفو" إلى وزارة دفاع.

وشارك في عملية التصويت 107 نواب في البرلمان البالغ عدد أعضائه الإجمالي 120 عضوا، فيما قاطع النواب الصرب جلسة التصويت.

وأدلى 106 نواب أصواتهم لصالح مسودتي قانون تتعلقان بتحويل "وزارة أمن كوسوفو" إلى وزارة دفاع.

فيما حظيت مسودة قانون بشأن شروط الخدمة في وزارة أمن كوسوفو على تأييد 105 نواب.

ومن المنتظر أن يوقع رئيس البلاد هاشم تاتشي على القوانين الثلاث، لتتحول بذلك وزارة أمن كوسوفو رسميا إلى جيش نظامي.

يشار إلى أن حكومة كوسوفو عرضت على البرلمان في 13 سبتمبر/ أيلول الماضي ثلاث مسودات قانون جديدة تتعلق بتحويل وزارة أمن كوسوفو إلى جيش نظامي.

وفي هذا الإطار عقد المجلس أولى جلساته لمناقشة المسودات في 18 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.