الآلاف يتظاهرون في فيينا ضد الائتلاف اليميني الحاكم

سار آلاف الاشخاص السبت في وسط فيينا رغم الثلوج والصقيع منددين في شكل سلمي بائتلاف اليمين واليمين المتطرف الذي يحكم البلاد منذ عام.

وقدرت الشرطة عدد المشاركين في التظاهرة بنحو 17 ألفا في حين تحدث المنظمون عن مشاركة خمسين ألفا رافعين لافتات كتب عليها "العنصرية ليست رأيا" و"كفى".

ودعت منظمات يسارية عدة الى هذا التحرك لمناسبة مرور عام على تشكيل ائتلاف حكومي بين المحافظين بزعامة المستشار الشاب سيباستيان كورتز والحزب اليميني المتطرف، وندد المتظاهرون بالسياسة الاجتماعية للحكومة وفي موضوع الهجرة.

واتخذت الحكومة النمساوية التي تتولى رئاسة الاتحاد الاوروبي حتى نهاية العام إجراءات عدة مناهضة للهجرة وأقرت قانونا يرفع الى 12 ساعة يوميا وستين ساعة أسبوعيا الحد الاقصى القانوني لساعات العمل.

وقال أندرياس شيدر رئيس كتلة الحزب الاشتراكي الديموقراطي المعارض للانتخابات الاوروبية المقررة في ايار/ مايو 2019 "نريد أن تكون النمسا مختلفة".

لكن التعبئة تراجعت مقارنة بنظيرتها لدى وصول اليمين المتطرف الى الحكم في النمسا العام 2000.

وتظهر استطلاعات الرأي أن الائتلاف الحكومي لا يزال يتمتع بشعبية كبيرة (55,5 في المئة من نوايا التصويت) بفضل الانتعاش الاقتصادي وتصاعد التوجهات الشعبوية في أوروبا والعالم.