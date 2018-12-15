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قبيل انطلاق المظاهرة.. الشرطة توقف 25 شخصا في باريس

ديلي صباح ووكالات
اسطنبول
قبيل انطلاق المظاهرة.. الشرطة توقف 25 شخصا في باريس

أوقفت الشرطة الفرنسية السبت 25 شخصا في باريس قبل انطلاق مظاهرة لأصحاب "السترات الصفراء".

وذكر موقع "فرانس إنفو"، أن الشرطة أوقفت 25 شخصا قبل مظاهرة "السترات الصفراء" التي أعلنوا اعتزامهم تنظيمها.

وفي باريس، يتظاهر أصحاب "السترات الصفراء" اليوم في شارع الشانزليزيه وميدان أوبرا.

وبسبب المظاهرة، أغلقت المتاجر والمطاعم في محيط شارع الشانزليزيه أبوابها، فيما ستتوقف بعض خطوط مترو الأنفاق عن الخدمة.

وكلفت السلطات الفرنسية 89 ألف شرطي بحفظ الأمن، في عموم البلاد، بينهم 8 آلاف في باريس، مزودين بـ 12 عربة مدرعة.

وتنظم حركة "السترات الصفراء"، السبت، حراكها الخامس ضمن سلسلة احتجاجات بدأت في 17 نوفمبر الماضي، ضد سياسات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بينها ارتفاع أسعار الوقود وتكاليف المعيشة.

وتعتبر الاحتجاجات من أسوأ الأزمات التي تضرب فرنسا في عهد ماكرون الذي يتهمه المحتجون بـ"العجرفة" و"التكبر"، ويدعونه للاستماع إلى مطالبهم.

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