ميركل ترفض كل أنواع التفاوض حول اتفاق "بريكست"

قالت المستشارة الألمانية آنجيلا ميركل، إنه لا توجد إمكانية لإعادة التفاوض بشأن اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست).

وأضافت ميركل في تصريحات صحفية من بروكسل، الجمعة، في ختام قمة أوروبية استغرقت يومين: "نؤكد أن موقف الدول الأعضاء الـ 27 بالاتحاد الأوروبي هو أن اتفاق انسحاب بريطانيا غير قابل لإعادة التفاوض".

وتابعت: "لقد تم التفاوض حول اتفاق الانسحاب ولن يتم تغييره".

وفي الوقت نفسه، شددت ميركل على أهمية الاحتفاظ بعلاقات مستقبلية جيدة مع بريطانيا.

وقالت: "نريد بناء شراكة وثيقة مع المملكة المتحدة مستقبلا ومستعدون للتفاوض حول علاقة مستقبلية بعد موافقة المملكة المتحدة على اتفاق الانسحاب".

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أكد أيضا، الجمعة، على عدم إمكانية التفاوض بشأن الاتفاق مجددًا.

وقال ماكرون خلال مؤتمر صحفي في بروكسل: "هناك اتفاق واحد ولا يمكننا إعادة التفاوض عليه".

وأكد أن "الوقت حان ليقرر البرلمان البريطاني ما إذا كان سيقبله أو يرفضه".

ومن المقرر أن يصوت البرلمان البريطاني على الاتفاق في مارس/آذار المقبل، ويقضي بالعديد من التدابير، أهمها اللجوء إلى شبكة أمنية لضبط الحدود الفعلية بين آيرلندا الشمالية التابعة للمملكة المتحدة، وجمهورية آيرلندا العضو في الاتحاد.