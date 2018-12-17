أكثر من 1000 مطعم يعلن إفلاسه في بريطانيا

أغلق أكثر من ألف مطعم أبوابه في بريطانيا هذا العام بسبب الإفلاس بزيادة بلغت 24 في المئة عن الاثني عشر شهرا السابقة مع مواجهة هذه الصناعة طاقة مفرطة في وقت تباطأ فيه إنفاق المستهلكين.

النتائج صدرت عن مؤسسة مور ستيفنز للمحاسبات اليوم الاثنين وقالت إنها حتى شهر سبتمبر/أيلول.

وأغلقت سلسلة مطاعم مثل كارلوتشيوز وبريزو وجيميز إيطاليان وسترادا بعض منافذها في العام الماضي وليس هناك علامات تذكر على أي زيادة في الطلب.

جيريمي ويلمونت رئيس إعادة الهيكلة والإفلاس في مؤسسة مور سيتفنز، قال في بيان إن "إغلاق قطاع المطاعم أصبح أمراً متفشيا الآن (...) التأثير واضح في كل الشوارع الرئيسية تقريبا بالبلدات أو المدن الرئيسية".

وقالت مور ستيفنز إن 1219 مطعما أغلق في شتى أنحاء بريطانيا فيما بين سبتمبر/أيلول 2017 وسبتمبر/أيلول 2018 بزيادة عن 985 مطعما قبل عام.

وعزا ويلمونت ذلك إلى "الغموض المتعلق بعملية الخروج من الاتحاد الأوروبي وزيادة أسعار الفائدة. إذ يبدو أن المستهلكين يشدون الحزام".