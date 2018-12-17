اليونان.. انفجار قنبلة أمام مبنى محطة تلفزيونية

وقع انفجار أمام محطة تلفزيونية خاصة في العاصمة اليونانية أثينا، ما تسبب بوقوع أضرار مادية فقط.

وقالت الشرطة إن الانفجار وقع في الساعة 2.35 صباحاً فيما تلقت بلاغًا باحتمال تعرض مبنى التلفزيون لهجوم بقنبلة موقوتة، قبل نحو 45 دقيقة من انفجار القنبلة مما سمح بإخلاء المبنى ومنع حركة المرور أمامه.

وذكرت الشرطة أن شخصًا مرتبطًا بعملية الحادث قد يكون وراء البلاغ الذي جرى تقديمه للشرطة.

هذا ولم يتسبب الانفجار في خسائر بالأرواح، واقتصرت الأضرار على بعض الخسائر المادية.

يشار إلى أن اليونان تشهد من وقت لآخر هجمات مماثلة تنفذها منظمات يسارية متطرفة.