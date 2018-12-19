فرنسا.. توقعات بانخفاض نمو ثاني أكبر اقتصاد بأوروبا

أثرت احتجاجات حركة "السترات الصفراء" التي تشهدها فرنسا منذ 17 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي على نمو اقتصاد البلاد، وسط توقعات بانخفاض نسبة النمو في ثاني أكبر اقتصاد بأوروبا.

فقد خفض المعهد الوطني الفرنسي للإحصاء والدراسات الاقتصادية توقعاته بخصوص نمو الاقتصاد الفرنسي في عام 2018 من 1.7% إلى 1.5%؛ بسبب ما تشهده البلاد من موجة احتجاجات شعبية.

جاء ذلك بحسب بيان صادر عن المعهد المذكور، مساء الثلاثاء.

وذكر البيان أن فرنسا التي تعتبر ثاني أكبر اقتصاد بأوروبا، ستحقق نموًا اقتصاديًا أقل من المتوقع في الربع الأخير من العام الجاري.

وسبق للمعهد أن توقع مطلع العام 2018 أن يصبح النمو الاقتصادي بفرنسا بنسبة 0.4% خلال الربع الأخير من ذات العام، قبل ان يخفض تلك النسبة مجددًا إلى 0.3% بوقت لاحق، ثم إلى 0.2% الثلاثاء، لينخفض بذلك توقعه للنمو على مدار العام من 1.7% إلى 1.5%.

ولفت البيان أنه إضافة إلى احتجاجات حركة "السترات الصفراء"، هناك عامل آخر أدى إلى انخفاض توقعات نمو اقتصاد البلاد؛ ألا هو انخفاض الثقة التجارية بسبب الحروب التجارية الدولية التي حدثت قبيل الاحتجاجات المذكورة.

وتنظم حركة "السترات الصفراء"، سلسلة احتجاجات بدأت في 17 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، ضد سياسات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بينها ارتفاع أسعار الوقود وتكاليف المعيشة.

وتعتبر الاحتجاجات من أسوأ الأزمات التي تضرب فرنسا في عهد ماكرون الذي يتهمه المحتجون بـ"العجرفة" و"التكبر"، ويدعونه للاستماع إلى مطالبهم.

وأسفرت الاحتجاجات عن مصرع 8 أشخاص وإصابة أكثر من 1000 آخرين بجروح، وتوقيف الآلاف.

كما يرى محللون اقتصاديون أن هذه الاحتجاجات التي أثرت على السياحة بشكل كبير، أضرت كذلك بالاقتصاد، متوقعين أن يبلغ حجم الخسائر الاقتصادية عشرات المليارات من اليورو.