المجر تتهم رجل أعمال يهودي أمريكي بتمويل المظاهرات العمالية

اتهمت المجر رجل أعمال يهودي أمريكي بتمويل الاحتجاجات التي شهدتها المجر مؤخرا ضد قانون جديد للعمل.

جاء ذلك على لسان رئيس الوزراء المجري، فيكتور أوربان، الذي وجه إصبع الاتهام لرجل الأعمال ذي الأصول المجرية، جورج سوروس، في موجز أسبوعي، بثته إذاعة "كوسوث" الحكومية، الجمعة.

هذا وقد أصبح التعديل الذي أطلق عليه معارضوه اسم "قانون الاستعباد" قانونا نافذا الخميس بعد أن وقّعه الرئيس المجري يانوس أدير، يتيح لأرباب العمل الطلب من موظفيهم العمل لـ400 ساعة إضافية سنويا بدلا من 250.

ومؤخرا، شهدت العاصمة المجرية، بودابست، مظاهرات حاشدة نظمتها نقابات عمالية، تنديدا بقانون العمل الجديد، الذي تصفه المعارضة بـ "قانون العبيد".

وقال أوربان إن سوروس، رجل الأعمال اليهودي الأمريكي، "يموّل قسما من الذين نظموا المظاهرات في الشوارع، خصوصا الأكثر عدوانية منهم".

وبخصوص المواجهات بين المتظاهرين والشرطة، أوضح رئيس الوزراء "لا أحد يستطيع أن يمارس العنف والتخريب. ينبغي التمييز بين التخريب والتعبير عن الرأي السياسي".

وتعتبر الحكومة، التي تقدمت بمشروع القانون للبرلمان، أنه يعود بالفائدة على الموظفين الذين يرغبون بالعمل لساعات إضافية، وعلى أرباب العمل الذين يحتاجون إلى مزيد من القوى العاملة.

لكن نقابات القطاع التجاري والأحزاب المعارضة، طالبت بإلغاء ما وصفوه بـ"قانون العبيد"، ودعت إلى التظاهر في الشوارع.

كما قدم نواب حزب "جوبليك" القومي، عريضة تطالب بسحب مشروع القانون، إلا أن البرلمان وافق عليه قبل تصديقه من قبل الرئيس أدير.