دعوة أممية لحماية المدنيين العالقين في بلدة هجين السورية

لا تزال المعارك محتدمة بين تنظيمي "داعش" و"ب ي د/ بي كا كا" الإرهابيين، في مدينة هجين، بمحافظة دير الزور، شرقي سوريا، وسط قصف جوي مكثف لطائرات التحالف الدولي؛

وفي هذا السياق، دعت الأمم المتحدة، الجمعة، إلى حماية المدنيين هناك.

وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة "استيفان دوغريك"، في مؤتمر صحفي عقده بالمقر الدائم للأمم المتحدة في نيويورك: "نحن بالطبع على دراية بالتقارير المستمرة عن القتال العنيف في منطقة هجين وما حولها، التي يقطنها نحو 6 آلاف مدني محاصرين من قبل "داعش"، في ظروف بائسة".

وأردف قائلا "تدعو الأمم المتحدة جميع الأطراف إلى حماية المدنيين والسماح بالوصول الآمن والمستدام دون عوائق إلى المحتاجين، بما يتماشى مع التزاماتهم بموجب القانون الإنساني الدولي".

وفي 11 سبتمبر/أيلول الماضي، أطلقت "ب ي د" وقوات التحالف الدولي، بقيادة الولايات المتحدة، عملية عسكرية ضد آخر معاقل "داعش"، في محافظة دير الزور.

وخلال العملية، سيطرت "ب ي د" على بلدة الباغوز، وأجزاء من بلدة السوسة، لكنها انسحبت منها بعد ذلك إثر هجمات لداعش.

كما أسفر قصف التحالف الدولي، بقيادة الولايات المتحدة، على الأحياء السكنية في مناطق سيطرة "داعش"، عن مقتل مئات المدنيين.

ويسيطر "داعش" على هجين، أكبر معاقله، إلى جانب بلدات السوسة، والشعفة، والباغوز، والبو حسن، والبو خاطر؛ بعد انسحابه من معظم مناطق سيطرته شرقي سوريا.

وتابع دوغريك، "قدمت الأمم المتحدة وشركاؤها، المساعدة إلى النازحين داخليا في مواقع النزوح في منطقتي غرانيج والبحرة منذ أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، لكن المنطقة لا تزال بعيدة عن متناول الجميع بسبب انعدام الأمن الحالي ".

وفي السياق، قال المتحدث باسم الأمين العام إن "مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، قلق للغاية إزاء استمرار الجفاف في شمال شرقي سوريا، والذي يؤثر بشدة على الملايين من الناس، بالإضافة إلى الصراع".

واستطرد "وبينما تحسنت حالة الأمن الغذائي في العديد من المناطق السورية خلال العام الماضي، ما زال حوالي 5.5 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي ويحتاجون إلى المساعدة خاصة وأن أكثر من 90 بالمائة من الأسر تنفق نصف دخلها الشهري أو أكثر على الغذاء، علما بأن هذا العام شهد أدنى إنتاج للقمح والشعير في سوريا منذ 1989".