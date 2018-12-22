فرنسا.. طرد امرأة من سوق لأعياد الميلاد لارتدائها الحجاب

أجبرت بائعة مسلمة على مغادرة سوق مقام بمناسة أعياد الميلاد في فرنسا، بطلب رسمي من البلدية، لارتدائها الحجاب.

فقد طلب رئيس البلدية شخصياً، من بائعة مسلمة محجبة أن تغادر السوق الذي تنظمه مدينة سان غراسيان، في شمال باريس.

وجرت الحادثة يوم 30 نوفمبر/تشرين ثاني، بينما كان رئيس البلدية يفتتح السوق، وبرفقته نائبه وعدد من الموظفين في الدولة.

وكانت البائعة، زكية يلدريم، قد حجزت جناحاً في السوق بناء على عرض من البلدية نفسها للمشاركة في بيع منتجاتها من حلويات وكاتو.

وقالت يلدريم: "وصلت في الساعة 9.30، استقبلني الأعضاء المنظمون أحسن استقبال، وقد رأوني كما أنا، بحجابي. بدأت بعرض بضاعتي وتزيين الجناج. وكنت مستعدة للافتتاح في الساعة 3. وجرى كل شيء على ما يرام حتى الساعة 6 حين وصل رئيس البلدية مع وفد رسمي".

وتضيف يلدريم التي كانت برفقة أولادها الأربعة: "عندها، جاء رئيس البلدية مباشرة وقال لي بلهجة مزعجة إن ارتداء الحجاب غير ممكن هنا". وقال لها: "عليك أن تفهميني، لدي تعليمات!".

وقالت إنها سألت وماذا عليها أن تفعل الآن؟ فكان جوابه إما أن تضعي قبعة أو أن ينوب عنك شخص آخر.

وصرحت يلدريم للصحافة الفرنسية إنها شعرت بالإهانة، لا سيما أنها طلبت من رئيس البلدية أن تنهي يومها، ولم يتبق سوى ساعتين على موعد الإغلاق، لكنه رفض وطلب منها إخلاء المكان.

وقالت البائعة: "لقد حضرت بضاعة للبيع وتكلفت عليها. لكن الضرر النفسي أكبر من الضرر المادي. هذه أول مرة أمر بهكذا موقف. يطلبون من الجالية المسلمة المشاركة في الفعاليات الثقافية للآخرين وعندما نشارك في سوق عيد الميلاد، يتم طردنا!".

من جانبه، برر رئيس البلدية فعلته بأن السوق بأكمله ملك للدولة التي تمنع أي إشارات دينية في أبنيتها. وأن قانون العلمانية فرض عليه التصرف كذلك.

وأثارت الحادثة موجة من التنديد والاستهجان على وسائط التواصل الاجتماعي، منددة بالتطبيق الخاطئ للعلمانية. بينما تساءل بعضهم عن علاقة علمانية الدولة ببائعة مسلمة تبيع السكاكر والحلويات في سوق شعبي؟