ماكرون "يأسف" لقرار الانسحاب الأميركي من سوريا

اعتبر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن على "الحليف أن يكون محط ثقة" وذلك في تعليقه الأحد من تشاد على الانسحاب الأميركي من سوريا، قائلاً إنه يأسف "يشدة للقرار".

وأضاف ماكرون أنه ينتظر من "الحليف أن يكون محل ثقة وأن ينسق مع حلفائه الآخرين".

وأشاد ايضا بوزير الدفاع الأمريكي جيم ماتيس الذي استقال بعد قرار الرئيس دونالد ترامب سحب كل الجنود الأميركيين من سوريا. وقال ماكرون "أريد أن أشيد بالجنرال ماتيس وبالأقوال التي رافقت قراره، وشهدنا قبل عام على قدرته أن يكون محاوراً موثوقاً"، وذلك خلال مؤتمر صحافي مع نظيره التشادي إدريس ديبي.

وتابع ماكرون "أن تكون حليفاً يعني أن تقاتلا كتفاً إلى كتف"، مؤكداً أن هذا ما فعلته فرنسا في قتالها إلى جانب تشاد ضدّ الجماعات المتطرفة في صحراء الساحل.

ولم تخفِ فرنسا وبريطانيا وألمانيا المشاركة في التحالف الدولي ضد تنظيم داعش قلقها من القرار الأميركي، خصوصا أنها كانت هدفاً لاعتداءات تبناها التنظيم.

وتراجعت قوة تنظيم داعش بشدّة بعد بدء الضربات ضده منذ أن كان في أشد قوته في عام 2014.