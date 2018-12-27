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العالم
العالم
أوروبا
الأميركتان
افريقيا
آسيا
سياحة
أعمال
أعمال
اقتصاد
طاقة
أموال
أسواق
عقارات
منوعات وثقافة
منوعات وثقافة
فنون
فعاليات
أديان
تاريخ
تقارير
تلفزيون وأفلام
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إصابة 8 على الأقل في حادث طعن بالنمسا
ديلي صباح ووكالات
إسطنبول
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أصيب 8 أشخاص على الأقل في هجوم بسكين على يد مجهولين بالعاصمة النمساوية فيينا
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