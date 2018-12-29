ألمانيا.. تعليق الرحلات بمطار هانوفر إثر اقتحام سيارة لحاجز أمني

أعلنت الشرطة الألمانية، السبت، تعليق الرحلات الجوية في مطار هانوفر، وسط البلاد، إثر اقتحام سيارة لحاجز أمني في المطار.



وقالت شرطة هانوفر، في تغريدات عبر "تويتر"، إنّ "رجلا يقود عربة بلوحة بولونية اقتحم حاجزا أمنيا لإحدى بوابات المطار بقصد التوجه نحو مدرج تصطف به الطائرات عند نحو الرابعة عصرا بالتوقيت المحلي (14:40 ت.غ)"



وأضافت أنها تمكنت من"السيطرة على الرجل وإلقاء القبض عليه".



كما أوضحت أنّه "بسبب الحادث تم تعليق الرحلات الجوية بشكل كامل في المطار".



وبينما لم تكشف الشرطة عن مزيد من التفاصيل حول الواقعة، لفتت أنّ "التحقيقات مستمرة لمعرفة المزيد عن الحادث ودوافعه، وما إذا كان المنفذ يعاني من مشكلات عقلية أو كان تحت تأثير المخدرات عند اقتحامه للحاجز الأمني".



وحسب "أسوشيتيد برس"، تم استئناف العمل في صالات المطار باستثناء الصالة التي شهدت الواقعة.



بدورها، طالبت الشرطة المسافرين بالاتصال بشركات السفر لمعرفة التعديلات على مواعيد رحلاتهم الجوية.



يشار إلى أن مطار "هانوفر" لا يعد من الموانئ الجوية الرئيسية في ألمانيا.