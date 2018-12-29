ليلة رأس السنة في باريس بـنكهة أمنيّة هذا العام

أعلنت الشرطة الفرنسية، الجمعة، اعتزامها تعزيز الإجراءات الأمنية بشكل مكثف بالعاصمة باريس، ليلة رأس السنة الميلادية، وخصوصا في منطقة "الشانزليزيه"، التي تشهد عادة تجمعات كبيرة بالمناسبة.

وقالت الشرطة، في بيان: "في إطار التهديد الإرهابي الذي لا يزال قائما بالبلاد، فإن طوقا أمنيا سيفرض على المنطقة الواقعة حول شارع الشانزليزيه، وساحة شارل ديغول (النجمة سابقا) في باريس".

وأضافت الشرطة، أنه سيتم تفتيش الحقائب والسيارات، والتدقيق في ما ينقله المشاركون في هذه المناسبة داخل منطقة الشانزليزيه.

وتابع البيان، أن إدخال الكحول والألعاب النارية سيكون محظورا تماما.

كما ستقفل المنطقة، الإثنين، أمام السيارات بدءًا من الساعة 04:00 بالتوقيت المحلي (03:00 ت.غ) حتى الساعة 15:00 بالتوقيت المحلي (14:00 ت.غ) من الثلاثاء.

ودعت الشرطة المواطنين إلى استخدام النقل العام بدلا من سياراتهم الخاصة، للوصول إلى الشانزليزيه.

والجديد في الأمر، أن هذه المنطقة التي تشهد عادة تجمع الفرنسيين بأعداد كبيرة للاحتفال ببدء السنة الجديدة، ستشهد تجمعا أيضا لمحتجي "السترات الصفراء"، الذين يتظاهرون في الشارع، منذ أسابيع، تنديدا بغلاء المعيشة وارتفاع أسعار الوقود.

وأعلن محتجو "السترات الصفراء" عزمهم القيام بتحرك "غير عنيف" في هذه المناسبة، معتبرين أن 2019 "سيكون غنيا بالتغيرات والانتصارات"، حسبما جاء على صفحتهم بموقع "فيسبوك".