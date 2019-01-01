هجوم مسلح على مسجد بالسويد دون وقوع إصابات

تعرض مسجد في مدينة مالمو السويدية إلى هجوم مسلح، الثلاثاء.

وقالت قناة "SVT" التلفزيونية الرسمية في خبر أوردته إن مسجد محمود في مالمو تعرض لهجوم مسلح، دون وقوع إصابات.

متحدثة شرطة المدينة آنا غورانسو، قالت في تصريحات صحفية إن الحادثة أدت لكسر 3 من زجاج نوافذ المسجد، وأنه تم بدء تحقيق بشأنها.

بدوره قال الرئيس المشرف على الجمعية التي يتبع إليها المسجد، كريم لونة إن "سكان المنطقة كانوا قد ظنوا أن أصوات الأعيرة النارية التي سمعوها ناجمة عن الاحتفالات برأس السنة. إلا أننا لاحظنا بأن زجاج النوافذ الخارجية للمسجد قد انكسرت، لذا قمنا بإخبار الشرطة".

وأضاف أن الشرطة عثرت على رصاصات في المنطقة، مبينا أنهم لا يعرفون حاليا سبب الهجوم المسلح.

وأشار إلى أن الشرطة تواصل التحقيق في الحادثة، وأنه لم يتم توقيف أحد حتى مساء اليوم على خلفية الحادثة.