3 جرحى في اعتداء بالسكين ليلة رأس السنة في مانشستر

أصيب رجل وامرأة وشرطي بجروح خلال عملية طعن وقعت ليل الاثنين في محطة فيكتوريا في مانشستر، شمال غرب بريطانيا.

وقال شاهد يعمل منتجًا في إذاعة "بي بي سي"، إنّه سمع منفّذ الهجوم يصرخ "الله" قبل الاعتداء وخلال تنفيذه.

وتابع الشاهد أنه سمع المشتبه به يقول "طالما واصلتم قصف بلدان أخرى، فإنّ هذه الأمور ستستمرّ في الحدوث".

وقد فتحت شرطة مكافحة الإرهاب البريطانية تحقيقاً في الاعتداء.

وتم توقيف الرجل بشبهة الشروع في القتل، بحسب بيان لشرطة مانشستر.

وأصيبت المرأة في الوجه والبطن، فيما أصيب الرجل في بطنه. أمّا الجريح الثالث فهو عنصر في الشرطة وأُصيب في كتفه.

وقد تم نقل المصابَين المدنيين، إلى المستشفى. وقالت السُلطات إنّ جروحهما بالغة لكنّهما ليسا في خطر.

وحصلت عملية الطعن نحو الساعة 20,50 (بالتوقيت المحلّي وغرينتش) بينما كان العديد من سكان مانشستر في الشوارع يشاركون في الاحتفالات بالعام الجديد.

"صراخ مرعب جدا":

قالت شاهدة عرّفت عن نفسها باسم ريبيكا لصحيفة "ديلي ميرور" البريطانية "كان أكثر صراخ مرعب سمعته في حياتي وعندما استدرت رأيت الجميع يركض باتجاهي".

وتابعت "قفزت فوق سكة الترام ورحت أركض (...) واختبأت خلف ألواح خرسانية تحت أحد الأقواس".

وأضافت ريبيكا "كنت خائفة جدا".

واعتبرت الشرطة الاعتداء "حادثة خطيرة". فقال مساعد رئيس شرطة مانشستر روب بوتس إن شرطة مكافحة الإرهاب تتولى التحقيق، وإن عناصر الشرطة "متيقّظون".

وقال "نتفهّم أن تثير الأحداث التي وقعت الليلة قلق السكان لكنني أشدد على أن الحادثة انتهت، هناك موقوف وليس هناك في الوقت الراهن أي معلومات استخبارية تفيد بوجود تهديد أكبر".

وأكد بوتس أن كافة الخبرات متاحة لكي "نحقق تقدما في التحقيق بأسرع ما يمكن".