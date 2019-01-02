محكمة ألمانية تأمر باعتقال مواطن بتهمة تنفيذ عملية دهس خلال احتفالات رأس السنة الميلادية

أمرت محكمة ألمانية، باعتقال مواطن ألماني نفذ عملية دهس الأجانب خلال احتفالات رأس السنة الميلادية، في ولاية شمال الراين-وستفاليا.

وأفاد بيان مشترك صادر عن النيابة العامة وشرطة مدينة مونستر، الأربعاء، أن القضاء الألماني أمر باعتقال المواطن " أندرياس ن" البالغ من العمر 50 عاماً، بتهمة محاولة تنفيذ عملية قتل.

وأشار البيان إلى أن المشتبه به قاد سيارته في أربعة أماكن مختلفة في مدينتي بوتروب وإسن ضد أجانب وأدى إلى اصابة 8 أشخاص حالة أحدهم خطيرة.

وأوضح البيان أن خمسة من المصابين يحملون الجنسية السورية، واثنان منهم أفغان، وواحد تركي.

من جانبه قال " هربرت ريول" وزير داخلية ولاية شمال الراين-وستفاليا، لإذاعة "دبليو دي آر 5"، اليوم، إنهم لم يتوصلوا بعد إلى معلومات تشير إلى وجود صلة للمهاجم مع الجماعات اليمينية المتطرفة.

وأشار إلى أن المهاجم ربما دفعه قلقه الشخصي، أو كرهه للأجانب إلى تنفيذ عمليات الدهس.

من جهته قالت نائبة المتحدث باسم الحكومة الألمانية " مارتينا فيتز" في مؤتمر صحفي في برلين، الأربعاء، إنه لا مكان للتطرف، ومعاداة الأجانب والكراهية من أي جهة كانت في البلاد.

وأضافت أن الحكومة الألمانية ستحارب ظاهرة معاداة الأجانب، والكراهية عبر قانون الدولة الألمانية ودون أي تراجع.

وتحدثت تقارير إعلامية عن أن المهاجم الألماني البالغ من العمر 50 عاما، سار بمركبته باتجاه مهاجرين سوريين وأفغان، خلال احتفالات رأس السنة الميلادية، بولاية شمال الراين-وستفاليا، وتسبب بإصابة عدداً منهم، حالة أحدهم حرجة.