وزير المالية الألماني يحذر من احتجاجات "صفراء" في ألمانيا

حذر وزير المالية الألماني من اندلاع احتجاجات في ألمانيا لأصحاب "السترات الصفراء"، على غرار الاحتجاجات التي تشهدها فرنسا.

وقال أولاف شولز، الأحد، في حوار مع صحيفة "بيلد" الألمانية، إنه يجب التعاطي بجدية مع الاحتجاجات المستمرة في فرنسا منذ 17 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي بسبب انخفاض الأجور وغلاء المعيشة.

واندلعت تلك الاحتجاجات، التي يرتدي المشاركون فيها "سترات صفراء"، بسبب إقرار الحكومة زيادة في الضرائب على أسعار الوقود وتدهور الأوضاع الاقتصادية، قبل أن تتحول إلى احتجاجات غضب ضد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وأضاف شولز أن غلاء المعيشة وارتفاع قيمة الإيجارات في ألمانيا "أمر يقلق المواطنين".

وأوضح أن "العديد من المواطنين يتخوفون من عدم إيجاد مسكن بثمن مناسب (...) يجب أن لا نتعامل مع الأمر باستخفاف في ألمانيا، يمكن أن تندلع احتجاجات السترات الصفراء".

وشدد شولز على وجود مخاوف لدى الطبقة المتوسطة في ألمانيا من غلاء المعيشة. وأوضح أن الحكومة حصلت على عائدات من الضريبة على "القيمة المضافة" أقل من المتوقع، وأن "السنوات الجميلة انتهت".

وألمح إلى إمكانية زيادة هذه الضريبة، واستبعد جمع إيرادات إضافية غير متوقعة من الآن.