الحكومة الفرنسية ستشدد الإجراءات الأمنية ضد متظاهري السترات الصفراء

ألمح رئيس الوزراء الفرنسي إلى أن حكومته تعتزم تقديم مقترح تشريع للبرلمان بهدف تغليظ العقوبات المتعلقة بالاحتجاجات "غير المصرح بها"، ردًا على المظاهرات التي تقودها حركة "السترات الصفراء".

وقال إدوار فيليب، الاثنين، لمحطة تي.إف 1 التلفزيونية، "نريد الحفاظ على حق التظاهر في فرنسا وعلينا معاقبة من ينتهك القانون".

وقال: "علينا أقلمة الإجراءات الأمنية مع أشكال العنف الجديدة التي لاحظناها في المظاهرات".

ولم يوضح رئيس الوزراء الفرنسي المزيد من التفاصيل حول موعد تقديم المقترح أو طبيعة تغليظ العقوبات.

وأعلن رئيس الوزراء أنه تم إيقاف 5600 شخص وإدانة حوالي 1000، منذ بداية الاحتجاجات.

ومنذ 17 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، تستمر في فرنسا احتجاجات تنديدًا بارتفاع تكاليف المعيشة وسياسات الرئيس إيمانويل ماكرون، رغم اتخاذ الأخير قرارات بينها التراجع عن زيادة الضرائب على الوقود، ورفع الحد الأدنى للأجور.

وتتنامى مشاعر الغضب بين العمال والطبقة المتوسطة إزاء انخفاض الدخول، واعتقادهم بأن ماكرون لا يلتفت لاحتياجات المواطنين، بينما يسعى لإصلاحات يرون أنها تصب في مصلحة الفئات الأكثر ثراءً.