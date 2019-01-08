هولندا تتهم إيران باغتيال معارضين اثنين على أراضيها

حملت لاهاي طهران مسؤولية اغتيال معارضين إيرانيين اثنين على الأراضي الهولندية، عامي 2015 و2017.

وأكدت دائرة الأمن والاستخبارات الهولندية في بيان، الثلاثاء، وجود "إشارات قوية" على

تورط إيران في اغتيال المعارضين، دون تفاصيل بشأن هويتهما.

بدوره، قال وزير الخارجية ستيف بلوك، في بيان، إن الاتحاد الأوروبي فرض اليوم عقوبات على جهاز الاستخبارات الإيراني وبعض مسؤوليه بناء على توصية من هولندا.

وأوضح أن العقوبات تشمل تجميد أصول المسؤولين المستهدفين في بنوك أوروبا، وحظر دخولهم إليها.

وطالب "بلوك" طهران بالتعاون مع التحقيقات، محذرًا من عقوبات إضافية ما لم تستجب لذلك.

وفي ديسمبر/ كانون الأول عام 2015، اغتيل "محمد سامادي" عضو منظمة "مجاهدي خلق" الإيرانية، بمدينة ألمير الهولندية، كما قُتل "أحمد مولا نيسي"، مؤسس "حركة النضال العربي لتحرير الأحواز" جنوب غربي إيران، أمام منزله بمدينة لاهاي في نوفمبر/ تشرين الثاني عام 2017.