الاتحاد الأوروبي: الأطفال السوريون عادوا للمدارس بفضل اتفاقية اللاجئين مع تركيا

قال المفوض الأوروبي للمساعدات الإنسانية وإدارة الأزمات "كريستوس ستيليانديس" إن الأطفال السوريين في تركيا حصلوا على فرصة العودة مجددًا إلى المدارس بفضل اتفاقية اللاجئين الموقعة عام 2016 بين الاتحاد وتركيا.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها ستيليانديس، الثلاثاء، بالعاصمة البلجيكية بروكسل بعد زيارة أجراها إلى تركيا.

وأوضح ستيليانديس أنه بحث كافة المسائل المتعلقة بالمساعدات الإنسانية مع المسؤوليين المعنيين خلال زيارته لتركيا.

وأشاد بجهود بتركيا وحرصها على توفير التعليم لأطفال اللاجئين، وقال: "بوصفي عضوا بالمفوضية الأوروبية أفخر باتفاقية اللاجئين بين تركيا والاتحاد، بفضلها تم اتخاذ خطوات هامة من أجل اللاجئين السوريين".

وسبق أن قال ستيليانديس، خلال إفادة بمقر البرلمان الأوروبي، أن تركيا تستضيف قرابة 4 ملايين لاجئ، بينهم 1.7 مليون طفل، مشيدا بدور منظمات المجتمع المدني التركية في إيصال المساعدات للاجئين السوريين.