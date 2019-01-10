بسبب إضرابات الموظفين.. إلغاء مئات الرحلات الجوية في ثلاث مطارات ألمانية

أُلغيت مئات الرحلات الجوية، الخميس، في ثلاثة مطارات ألمانية، على خلفية إضراب لأطقم الأمن والحماية بسبب خلاف حول الأجور.

وذكرت وكالة "أسوشيتيد برس" الأمريكية، أنّ أطقم الأمن والحماية في مطارات دوسلدورف وكولن وبون وشتوتغارت، أضربوا عن العمل بناء على دعوة من اتحاد نقابة "فيردي" للعاملين بقطاع الخدمات في ألمانيا.

وأضافت أنّ الإضراب أسفر عن إلغاء مئات الرحلات في المطارات الثلاثة، إضافة إلى التأثير على 110 آلاف مسافر.

وأمس، دعت نقابة "فيردي" إلى تنظيم إضرابات تحذيرية جديدة في المطارات الثلاثة اليوم، على خلفية خلاف حول أجور نحو 23 ألف عامل في السلامة الجوية.

وتطالب النقابة بزيادة رواتب العاملين في الأطقم الأمنية إلى 20 يورو (22.81 دولار أمريكي) في الساعة، حسبما نقلت الإذاعة الألمانية "دويتشه فيله" (رسمية).

وجاء إضراب اليوم نتيجة غياب رد فعل الاتحاد الألماني لشركات السلامة الجوية على الإضراب التحذيري الذي تم تنظيمه مطلع الأسبوع الجاري، في مطاري تيغل وشونفيلد بالعاصمة برلين.