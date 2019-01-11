فرنسا تعلن سقوط مقاتلة في مهمة تدريبية ومصرع طاقمها

أعلن الجيش الفرنسي مصرع طاقم مقاتلة عسكرية اختفت عن شاشات الرادار الأربعاء، في منطقة جبال جورا، شرقي فرنسا، قرب الحدود السويسرية.



وقال سلاح الجو الفرنسي، في بيان، على موقعه الإلكتروني الجمعة، إنّ الطيارين الاثنين اللذين كانا على متن المقاتلة العسكرية (ميراج 2000 دي) المختفية منذ الأربعاء "لقيا مصرعهما بعد تحطم الطائرة".



والأربعاء، أعلن الدرك الوطني الفرنسي في إقليم جورا، شرقي البلاد، اختفاء مقاتلة عسكرية من طراز "ميراج 2000 دي" قرب الحدود مع سويسرا.



وقال الدرك الوطني، في بيان "إنّ المقاتلة العسكرية اختفت عن شاشات الرادار "وعلى متنها اثنان من العسكريين".



وأضاف أنّ المقاتلة "أقلعت من قاعدة نانسي أوشي (شمال شرقي فرنسا) في مهمة تدريبية غير مسلحة".