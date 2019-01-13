الخارجية التركية تقدم تعازيها لفرنسا شعبا وحكومة في ضحايا انفجار المخبز أمس

قدمت وزارة الخارجية التركية تعازيها لفرنسا حكومة وشعباً، في ضحايا الانفجار الذي وقع السبت، في مخبز وسط العاصمة باريس.

وأوضحت الخارجية في بيان، أن تركيا تلقت نبأ الانفجار الذي أدى إلى سقوط قتلى وجرحى، ببالغ الأسى والحزن.

وقالت الخارجية في بيانها: "نقدم تعازينا لأسر الضحايا ولفرنسا حكومة وشعباً، ونتمنى الشفاء العاجل للجرحى".

وأمس السبت أعلنت السلطات الفرنسية مصرع 3 أشخاص، وإصابة 47 آخرين، بينهم 10 في حالة حرجة، في انفجار داخل مخبز وسط العاصمة باريس.

ونتج من الانفجار حريق ألحق أضرارًا بالمبنى الكائن في شارع "تريفي"، وعدد من السيارات ومبانٍ أخرى.