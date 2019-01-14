بروكسل تستضيف مؤتمراً لجمع 5 مليارات دولار لصالح اللاجئين السوريين

أعلن المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فيليبو غراندي، الإثنين، أن بروكسل ستستضيف قريبا مؤتمرا لحشد مساعدات بنحو 5 مليارات لنازحي سوريا والدول المجاورة.



ودعا غراندي، في تصريحات للصحفيين، على هامش زيارة يجريها للقاهرة حاليا، إلى حشد الدعم الدولي لصالح إفريقيا لمساعدتها في تحمل عبء مساعدة اللاجئين والنازحين الذين تتزايد أعدادهم في المناطق التي تشهد أزمات سياسية مسلحة مثل الصومال وجنوب السودان وبورندي ومناطق من نيجيريا وإفريقيا الوسطي، وفق ما نقلته وكالة الأنباء المصرية الرسمية.



وأضاف: "بروكسل ستستضيف قريبا (لم يحدد موعدا) مؤتمرا لحشد المساعدات لقضية النازحين في سوريا والدول المجاورة"، لافتا إلى أن هناك 5 مليارات دولار مطلوبة في هذا الصدد.



وحول موقف المفوضية من عودة النازحين السوريين إلي بلادهم، قال غراندي إن الأمر يعود إلي السوريين أنفسهم لاتخاذ قرار بشأن عودتهم، لافتا إلى اتفاق مصر والجامعة العربية مع الأمم المتحدة في هذا الصدد.



وأوضح أن 50 ألف سوري عادوا لبلادهم عام 2018 و60 ألفا عادوا عام 2017، لكن هناك حاجة لتعزيز الاستقرار في البلاد لتمهيد الطريق أمام عودة أعداد أكبر من السوريين.



وكشف غراندي عن أن هناك مليون سوري ولدوا كلاجئين منذ عام 2011؛ مما يظهر حجم الأزمة وضرورة العمل علي حلها.



ودعا المسؤول الأممي الاتحاد الأوروبي إلي البدء بنفسه فيما يتعلق بالتعامل مع قضية اللاجئين عبر نظام تشاركي، معربا عن أسفه من أن قضية الهجرة واللاجئين أصبحت تستخدم لأغراض سياسية داخلية في البلدان الأوروبية.



ويتجاوز إجمالي عدد اللاجئين حول العالم، 65 مليونا، منهم 3.9 ملايين يقيمون حاليا في تركيا، التي تأتي في مقدمة الدول التي تمنح الحماية لمن يطلبها.